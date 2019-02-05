Tyson Fury ve Deontay Wilder için son gün süresi uzatıldı

Deontay Wilder ve Tyson Fury cephelerinin bu konudaki fiyat anlaşması için verilen süre ise 1 hafta uzatıldı.

5 şubatta biten süre 12 şubata ertelenedi ve taraflara 1 hafta daha görüşme şansı tanındı.

Hatırlanacağı üzere ikili arasındaki ilk maç Fury'nin iki kez yere düşüp kalkması ve devam etmesiyle berabere bitmişti.

Boks dünyasında ise, 2 kez yere düşmesine rağmen genel puanlamada Tyson Fury'nin önde olduğu kanısı yaygın olmuş ama rakibini iki kez indiren Wilder'ın da en azından beraberliği hak ettiği belirtilmişti.