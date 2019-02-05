  • Haberler
  • Boks
  • Tyson Fury ve Deontay Wilder için son gün süresi uzatıldı

Tyson Fury ve Deontay Wilder için son gün süresi uzatıldı

İngiliz Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder arasında yapılması planlanan Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçının ikincisi 2019'un ilk yarısında düzenlenecek.

05 Şubat 2019, Salı 15:04
- A +
Tyson Fury ve Deontay Wilder için son gün süresi uzatıldı

Deontay Wilder ve Tyson Fury cephelerinin bu konudaki fiyat anlaşması için verilen süre ise 1 hafta uzatıldı. 

5 şubatta biten süre 12 şubata ertelenedi ve taraflara 1 hafta daha görüşme şansı tanındı. 

Hatırlanacağı üzere ikili arasındaki ilk maç Fury'nin iki kez yere düşüp kalkması ve devam etmesiyle berabere bitmişti. 

Boks dünyasında ise, 2 kez yere düşmesine rağmen genel puanlamada Tyson Fury'nin önde olduğu kanısı yaygın olmuş ama rakibini iki kez indiren Wilder'ın da en azından beraberliği hak ettiği belirtilmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.