Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için vatandaşı Dillian Whyte ile karşılaştı.

'Çingene Kral' lakaplı ünlü boksör Tyson Fury, unvan maçına Dillian Whyte ile Wembley Stadı'ndaki 94 bin kişinin önünde ringe çıktı.

DEV MAÇ 6 RAUNT SÜRDÜ

Müsabakaya çok etkili başlayan Tyson Fury, rakibi Dillian Whyte'ı ilk rauntlardaki performansıyla oldukça yıprattı. Tüm dünyanın beklediği maç tam 6 raunt boyunca sürdü.

HAKEM MAÇI BİTİRDİ

Maçın 6 raunduna gelindiğinde etkili performansını sürdüren Fury, rakibi Whyte'a son bir darbe vurdu. Etkili yumruk sonrası yere düşen Whyte, bir süre sonra ayağa kalkmaya çalıştı. Yerden kalksa da Whyte'ın ayakta duramadığını gören müsabakanın hakemi maçı bitirdi.

FURY, NAKAVTLA KAZANIP KEMERİNİ KORUDU

Dev mücadeleyi 6 raunt sonunda nakavtla kazanan Tyson Fury büyük sevinç yaşarken WBC Dünya ağır sıklet kemerini de korumuş oldu.

'ARTIK YOKUM'

Bilindiği gibi Tyson Fury, bu karşılaşmaya çıkmadan önce profesyonel kariyerinin son müsabakasında yer alacağını duyurmuştu.

Tyson Fury yaptığı açıklamada "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullanmıştı. (Skorer)