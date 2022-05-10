Tymoteusz Puchacz: Ellerine geçen her şeyi fırlattılar
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olan Trabzonspor'da Tymoteusz Puchacz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Maçta yaşanan olaylara değinen Polonyalı futbolcu, "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak maçın önüne geçen başka bir durum vardı. Taraftarlar, maçın başından itibaren ellerine geçen her şeyi fırlattı." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olan Trabzonspor 'da Tymoteusz Puchacz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kayserispor'u tebrik eden Polonyalı futbolcu, maçta yaşanan olaylara da değindi.
Tymoteusz Puchacz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak maçın önüne geçen başka bir durum vardı. Taraftarlar, maçın başından itibaren ellerine geçen her şeyi fırlattı. Bugün gördüğüm görüntüler gerçekten çok çirkindi."