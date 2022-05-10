Tymoteusz Puchacz: Ellerine geçen her şeyi fırlattılar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olan Trabzonspor 'da Tymoteusz Puchacz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'u tebrik eden Polonyalı futbolcu, maçta yaşanan olaylara da değindi.

Tymoteusz Puchacz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak maçın önüne geçen başka bir durum vardı. Taraftarlar, maçın başından itibaren ellerine geçen her şeyi fırlattı. Bugün gördüğüm görüntüler gerçekten çok çirkindi."



