Devre arasında Beşiktaş'tan, Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd, yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Dün Galatasaray karşısında takımının 2. golünü kaydeden ve alınan 1 puanda önemli rol oynayan ABD'li futbolcu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki yıldız, "Tekrar gol attığım için mutluyum. Bu maç hem Sivasspor ayrıca Beşiktaş için önemliydi. Buradan puan alarak ayrılıyoruz. Bundan dolayı Sivasspor için çok mutluyum ve tabii Galatasaray'dan puan alarak, Beşiktaş'a yardım ettiğim için de ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gerçek ortaya çıktı

Boyd'un açıklamalarıyla ilgili olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. ABD'li yıldızın açıklamalarını, tercümanı tam olarak çevirmedi.

33 yaşındaki futbolcunun tercümanı, "Bu maç çok önemli maçtı, beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ve aynı zamanda Beşiktaş için de önemliydi. Sivas'a puan kazandırmış olduk. Bu sebepten ötürü çok mutluyum" dedi.

'Doğru değil'

Yiğido'nun hocası Rıza Çalımbay, Boyd'un açıklamalarıyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'li oyuncunun, bu hareketinin doğru olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Tyler Boyd'un açıklamasını yeni öğrendim. Öyle söylemesi doğru değil. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sorumluluklarımız var" yorumunu yaptı.