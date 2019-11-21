Tyler Boyd’a özel terapi

Beşiktaş, sezon başında kadrosunu tam 7 isimle güçlendirmişti. Kara Kartal; Premier Lig ekibi Tottenham’dan Georges-Kevin N’Koudou, İspanya La Liga ekibi Villareal’den Victor Ruiz, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten Tyler Boyd, Fransız takımı Guingamp’tan Pedro Rebocho, Katalan devi Barcelona’yla sözleşmesi biten Douglas, Arsenal’li Mohamed Elneny ve Sporting’li Abdoulay Diaby’yi kadrosuna katmıştı.

21 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Tyler Boyd’a özel terapi

N’Koudou, Ruiz, Rebocho, Douglas, Elneny ve Diaby’nin performanslarından memnun olan teknik ekibin, sadece Boyd’un form grafiğinden memnun olmadığı öğrenildi. Özgüven sorunu bulunan 24 yaşındaki ABD’li kanat oyuncusuna, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarından özel destek verildiği bildirildi.

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