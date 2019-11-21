Tyler Boyd’a özel terapi

N’Koudou, Ruiz, Rebocho, Douglas, Elneny ve Diaby’nin performanslarından memnun olan teknik ekibin, sadece Boyd’un form grafiğinden memnun olmadığı öğrenildi. Özgüven sorunu bulunan 24 yaşındaki ABD’li kanat oyuncusuna, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarından özel destek verildiği bildirildi.