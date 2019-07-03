Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayarak geçiren ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi hâline gelmişti. Bonservisi Vitoria Guimaraes kulübünün elinde bulunan 24 yaşındaki yıldız isimle ilgili Portekiz'den gündem yaratan bir haber geldi.

Ülkede yayım yapan Record gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Boyd için yaptığı teklifi yükselttiğini ve transferi bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı. Öte yandan Guimaraes'le kontratının bitmesine bir yıl kalan Boyd'un da Beşiktaş'tan gelen teklifi çok cazip bulduğu ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler