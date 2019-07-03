Tyler Boyd transferinde son dakika! Beşiktaş'tan yeni teklif...
Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi olan ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi. Portekiz basını, Siyah Beyazlılar'ın Vitoria Guimaraes ile yürttüğü görüşmelerdeki son durumu yazdı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayarak geçiren ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi hâline gelmişti. Bonservisi Vitoria Guimaraes kulübünün elinde bulunan 24 yaşındaki yıldız isimle ilgili Portekiz'den gündem yaratan bir haber geldi.
Ülkede yayım yapan Record gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Boyd için yaptığı teklifi yükselttiğini ve transferi bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı. Öte yandan Guimaraes'le kontratının bitmesine bir yıl kalan Boyd'un da Beşiktaş'tan gelen teklifi çok cazip bulduğu ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ifade edildi.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler