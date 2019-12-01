Beşiktaş'ta transfer edildiği dönemde Edin Visca ile kıyaslanan Tyler Boyd hayal kırıklığı yarattı.

Abdullah Avcı transfer listesinin ilk sırasında kanat transferi yaparken ABD’li oyuncuya takım aranmaya başlandı. Ancak zaten Portekiz’in Guiamaraes takımından alınan Tyler Boyd’a tek talip Ankaragücü çıktı.

Sadece 1 golü var

Beşiktaş'ın bonservisine 2.4 milyon Euro ödediği Tyler Boyd bu sezon 9 maçta şans bulurken sadece 1 gol üretebildi. Tyler Boyd o golü 3-1 kaybedilen Braga maçında kaydetti.

Ankaragücü'nde harikalar yaratmıştı

Tyler Boyd, geçen sezon Ankaragücü formasıyla harikalar yaratmıştı. Tyler Boyd, devre arasında geldiği Ankaragücü formasıyla 14 maçta 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti. (Akşam)