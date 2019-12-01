Tyler Boyd transferinde Beşiktaş'a büyük şok

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, elden çıkarılmak isteniyor. Ancak Amerikalı oyuncuya şu ana kadar talip olan tek takım Ankaragücü oldu.

01 Aralık 2019, Pazar 11:05 Son Güncelleme:
- A +
Tyler Boyd transferinde Beşiktaş'a büyük şok

Beşiktaş'ta transfer edildiği dönemde Edin Visca ile kıyaslanan Tyler Boyd hayal kırıklığı yarattı.

Abdullah Avcı transfer listesinin ilk sırasında kanat transferi yaparken ABD’li oyuncuya takım aranmaya başlandı. Ancak zaten Portekiz’in Guiamaraes takımından alınan Tyler Boyd’a tek talip Ankaragücü çıktı.

Sadece 1 golü var

Beşiktaş'ın bonservisine 2.4 milyon Euro ödediği Tyler Boyd bu sezon 9 maçta şans bulurken sadece 1 gol üretebildi. Tyler Boyd o golü 3-1 kaybedilen Braga maçında kaydetti.

Ankaragücü'nde harikalar yaratmıştı

Tyler Boyd, geçen sezon Ankaragücü formasıyla harikalar yaratmıştı. Tyler Boyd, devre arasında geldiği Ankaragücü formasıyla 14 maçta 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti. (Akşam)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...