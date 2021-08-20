Beşiktaş 'ın Birleşik Amerikalı futbolcusu Tyler Boyd resmen Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmi twitter hesabından duyurdu. Videolu paylaşımla yapılan açıklamada "Hoş Geldin Tyler Dominic Boyd" ifadesi kullanıldı.

Sivasspor 'a kiralanmıştı

Beşiktaş'a 2019 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'den transfer olan Tyler Boyd, siyah beyazlılarda beklentileri karşılayamamıştı. Boyd, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti.







