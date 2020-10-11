Tyler Boyd için tepki var

Siyah-Beyazlılar’ın transfer döneminin son gününde Leicester City’den Rachid Ghezzal’i kiralamasının ardından kulüpte yabancı sayısı 18’e çıkmıştı. Kadro dışında bulunan; Jeremain Lens, Isımat Mirin ve Douglas’ın lisansını çıkarmayan yönetim, yabancı sayısını 14’e indirmek için Tyler Boyd’un sözleşmesini de dondurmuştu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ABD Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter, “Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil” dedi.