Tyler Boyd için sıkı pazarlık

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’ne transfer olan ve gösterdiği 6 gol, 3 asistlik performansıyla Başkent ekibinin ligde kalmasında büyük rol oynayan Tyler Boyd birçok ekibi peşine takmıştı. Sarı-Lacivertliler’de ortaya koyduğu oyunla ilk kez ABD Milli Takımı’na çağırılan ve çıktığı 2 maçta 2 kez ağları sarsan 24 yaşındaki hücum oyuncusu yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Karaman istiyor

Teknik direktör Ünal Karaman da Boyd’u istediğini yönetime iletti. Bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’te bulunan genç oyuncu için kapı 2 milyon Euro’dan açıldı. Bu rakamı yüksek bulan Bordo- Mavili yönetim, vakit kaybetmeden pazarlıklara başladı. Karaman’ın ısrarı nedeniyle transferi en kısa zamanda bitirmeyi hedefleyen Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, bu transfer için 1 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.