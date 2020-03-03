Tyler Boyd: Beşiktaş’a katkı sağlama hayalim devam ediyor

Beşiktaş’ın ABD’li futbolcusu Tyler Boyd, dün yapılan takım idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde çeşitli teklifler aldığını belirten tecrübeli futbolcu, “Geçen sene buraya geldiğimde hayalim, Beşiktaş’ta oynamaktı. Beşiktaş’a katkı sağlama hayalim devam ediyor. Ocak ayında kesinlikle gitmek gibi bir niyetim yoktu. Burada kalmak, kendimi göstermek ve kanıtlamak istiyorum. Bunu da yapabileceğime inanıyorum. Bu formayı giymek, bu formayı taşımak gerçekten özel ve gurur verici bir durum. Oynadığım pozisyon ne olursa olsun, her zaman elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

‘Dualarımı gönderiyorum’

Tyler Boyd, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yaklaşık 1 yıldır Türkiye’de bulunduğunu aktaran ABD’li futbolcu, “Çok zor bir durum. Geldiğim ilk günden bu yana insanlar bana çok sıcak ve olumlu şekilde yaklaştılar. Burayı çok seviyorum ve burada bulunmaktan çok memnunum. Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Askerlerin aileleri ve bu durumdan etkilenen herkese destek veriyor, buradan dualarımı gönderiyorum” açıklamasını yaptı.

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