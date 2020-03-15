Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde müsabakanın seyircisiz oynandığını hatırlatan Boyd, "Beşiktaş formasını giymek büyük bir onur ve bunun için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Boş bir statta oynadık. Dünyada birçok şey oluyor. Biz olan bitenleri yok sayarak bütün konsantrasyonumuz sahaya vermeye çalıştık. Yakınlarımız da bundan etkileniyor. Galip gelememek de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bazen her şeyi ortaya koyarsınız ama galibiyet için yeterli olmaz. Bugün de böyle bir akşamdı." ifadelerini kullandı.