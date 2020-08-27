Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Kıyı kanununun yeniden düzenlenerek engellerin ortadan kaldırılması, yelken sporunun gelişimine önemli katkı sağlayacaktır." dedi. Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin fiziki olanaklarının yelken sporu için oldukça elverişli olduğunu belirterek, yaygınlaştırılması ve sporculara elverişli olanakların sağlanması için yelken sporunun önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kıyı kanununun yelken faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil ettiğini dile getiren Akdurak, "Güçlü kulüplerin oluşturulması amacıyla, kulüplerimizin ve yelken sporunun önündeki büyük mevzuat engellerini kaldırmaya çalışırken bir taraftan da yelken sporunu anlatmaya ve tanıtmaya çaba sarf ettik. Engellerin başında, kıyı kanunumuz geliyor, her fırsatta altını çizerek bu konuya yer vermeye çalışıyoruz. Sporumuz, doğası gereği denize sıfır olmak zorunda ancak Türkiye’deki kıyı kanunu, kıyılarımızı koruma kapsamındaki yönetmelik buna izin vermiyor. En az 50 metreye kadar olan bölüm devletin tasarrufuna bırakılıyor." değerledirmesinde bulundu.

Kısıtlama ve engellerin yelken sporunun gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Akdurak, şunları kaydetti:

"Hemen hemen bütün kulüplerimiz işgalci konumundalar ve bununla ilgili çok ağır maddi cezalar ödüyorlar. O maddi cezalar maalesef spor adamlarına, spor malzemesine sporcunun daha iyi yetişmesine değil de ’Sadece var olmamızla ilgili’ bir cezaya dönüşüyor. Türkiye’de yelken, bu kısıtlamalar olmasaydı çok daha hızlı gelişebilirdi. Engelleri anlatmaya çalışırken, yelken sporunu, yelkenciliğe ve denizciliğe nasıl bir ilk adım olduğunu, nasıl bir anaokulu olduğunu da anlatmaya çalıştık. Belki bu durum, uluslararası başarılarımızın yanı sıra, yelkenin tanınmasında da bir fayda sağlamış olabilir."

Başkan Akdurak, yelken sporunun önündeki engellerin kalkmasıyla uluslararası başarıların artacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Başarı anlamında Avrupa ve dünya ile baş edebiliyoruz, birçok şampiyonluğu alıp geliyoruz, Bu mevzuatlar kalktığı zaman biz sayılar anlamında da uluslararası anlamda öne çıkabiliriz. Kulüplerle güzel bir iş birliğimiz var, sporcu ilk olarak kulüpte yetişiyor. Kulüplerin güçlü ve sistematik şekilde sporcu yetiştirmelerini sağlayarak, federasyonla bütün paydaşların iyi ilişkilerini koruduğumuz sürece hep beraber büyüyoruz, bu tamamen bir ekip işi."

"Yelkenciliğin bir bütün olarak ele alınmasını istiyoruz"

Barınak ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığının altını çizen Akdurak, "Ne kayıkhanelerimiz, ne denize çıkış mendireklerimiz olması gerektiği gibi, barınaklarımız Ulaştırma Bakanlığının kanununda yok. Bize ait barınak ihtiyaçlarının karşılanması söz konusu değil. Bir bütün olarak yelkenciliğimizin ele alınmasını istiyoruz. Benim çabam da bu konudaki sesimizin duyulmasına yönelik. Bu konunun duyurulması, olimpiyatlara sporcu yetiştiren, ciddi başarılar elde ettiğimiz ve daha da fazla elde edeceğimizi ümit ettiğimiz yelken sporu adına çok kıymetli." diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türk yelkeninin yaygınlaşmasının fiziksel olanaklarla mümkün olduğunu anlatarak, "Yurt dışındaki bir sporcu, kulübüne gittiği zaman uluslararası standartlarda bir tesise adım atıyor. Türkiye de ise ’Orda tesis var olamaz’ kanunundan dolayı bir konteyner, bir baraka, bir küçük temelsiz ahşap yapı, bir kulübe ya da vakti zamanında yapılmış ama şu anda ağır maddi cezalar ödendiği için bakımının bile yapılamadığı elverişsiz bir tesisin içinde var olmaya çalışıyoruz. Bugün Fransa’da yaklaşık 350 bin, İngiltere’de 600 bin, Yunanistan’da ise 120 bin lisanslı sporcu varken Türkiye’de bu sayının 6 bin olması bizim için kabul edilebilir değil, daha büyük adımlar atabilmemiz için elimizdeki mevzuat sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.