İfadesi alınan 1995 doğumlu Ö.D., bu paylaşımı o anki sinir ve stresten dolayı yaptığını itiraf ederken, 'alenen hakaret' suçu nedeniyle savcılık dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Levent hocanın avukatı, Ö.D.'ninLÖSEV'e bin 500 TL bağışlaması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirince mutabakat sağlandı.