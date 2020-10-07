Twitter'dan aldı, LÖSEV'e verdi!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 1 numaralı yardımcısı Levent Şahin'den örnek hareket...Geçen sezonun başında 22 Eylül 2019'daYeni Malatyaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından, Twitter hesabından kendisine yönelik ağır hakaretler ve küfürler savuran Ö.D.'den şikayetçi olan Şahin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İfadesi alınan 1995 doğumlu Ö.D., bu paylaşımı o anki sinir ve stresten dolayı yaptığını itiraf ederken, 'alenen hakaret' suçu nedeniyle savcılık dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Levent hocanın avukatı, Ö.D.'ninLÖSEV'e bin 500 TL bağışlaması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirince mutabakat sağlandı.