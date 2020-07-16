Twitter'da siber saldırı: Ünlüler, büyük şirketler ve siyasilerin hesapları ele geçirildi
Son dakika Twitter hesapları ele geçirilme gelişmesi... Dünyadaki birçok ünlü politikacı, sanatçı, kripto para borsası liderleri, önemli iş adamları ve CEO'ların Twitter hesapları ele geçirildi. Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Kim Kardashian, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lendi. Hack'lenen hesaplardan Bitcoin çekilişi haberleri verildi. Paylaşılan hesaplara Bitcoin gönderilmesi ve bunun karşılığında daha fazla Bitcoin'in geri gönderileceği mesajları da yayınlanarak dolandırıcılık yapıldı. Elon Musk'ın sosyal medya hesabından gönderilen dolandırıclık linkine 1 saat içinde toplam 12 Bitcoin (120 bin dolar) gönderildi.
Son dakika Twitter, Bitcoin ve hack gelişmesi... ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.
Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Paylaşımda gönderilen linkle şu ana kadar 120 bin dolar toplandığı belirtiliyor.
Konuyla ilgili Twitter'dan her şeyin farkında olunduğu ve sonuna kadar problemin çözülmesi için çalışıldığı açıklaması yapıldı. Twitter bir süre sonra ise doğrulanmış hesaplardan, "küresel bitcoin dolandırıcılığı sebebiyle" tweet atılmasını durdurdu.