Corona virüs nedeniyle öğrenciler bugün uzaktan eğitime başladı. Ev ortamında derslerin anlatıldığı EBA TV için Twitter'da birbirinden komik paylaşımda bulunuldu.

İşte EBA TV paylaşımlardan bazıları:

Kardeşim online ders izlerken altına işedi naptın yavrum sen diyorum “ABİ ÖĞRETMENDEN TUVALET İZNİ İSTEYEMİYOM Kİ NASIL GİDEYİM” dedi yemin ediyorum salak bu çocuk

Bugün erkenden uyanıp kahvaltımızı yapıp, dişlerimizi fırçalayıp okulumuza gittik, ama bunları evden çıkmadan yaptık, eğitim ciddiye alınacak bir iştir. Okula gider gibi formasını bile giyindi :) ve "kokusunu özlemişim" formamın dedi.

eba tv ilkokul izliyoruz yeğenim kendini okul ortamında hissetsin diye tenefüste kantin yerine mutfağa götürüp 2,5 tl ye tost sattım

Kardeşim yakından zor eğitiliyor uzaktan nasıl eğitilecek acaba

kardeşim hoca 9 dakika daha gelmezse 15 dakika kuralı devreye girer ders düşer giderim diyo

eba tv ilkokul izliyoruz. kardesim kendini okul ortamında hissetsin diye sinifta hoslandigi kiz oldum. annemin perugunu takip onune oturdum su an dersi birakti sacimla oynuyo

Yeğenim olayı fazla ciddiye almış okul kıyafetlerini giymiş öyle ders dinliyor