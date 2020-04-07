Twitter duyurdu ve yeni özellik geldi

Geçtiğimiz günlerde, corona virüs salgını ile ilgili asılsız bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı yeniliklerle gündeme gelen dev sosyal medya platformu Twitter, yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte, 'Keşfet' kısmına, kullanıcıların istedikleri takdirde sadece yaşadıkları bölgelere özgü içerikleri görebilmelerini sağlayacak yeni bir özellik getirdi.

Yeni özelliği aktif etmeniz için yapmanız gerekenler...

Kullanıcıların sadece bulundukları bölgeler ve takip ettikleri kişiler ile alakalı içerikler görebilmesi için 'Keşfet' sayfasının sağ üst köşesinde yer alan çark simgesine tıklaması ve 'İçeriği bu konumda göster' seçeneğini aktif etmesi gerekiyor. Açılan ekranda aynı zamanda konum değiştirilebiliyor ve böylece farklı bölgelerin 'Keşfet' sayfalarına da ulaşılabiliyor.

Twitter'ın tarihi

Twitter, tek başına bir kişinin ürünü olarak karşımıza çıkmıyor. Amerika’da South Park, San Fransisco’da 14 arkadaş bir araya gelerek Twitter’ın ilginç doğum hikâyesini oluşturmaya başlıyorlar. Birçok arkadaş grubu gibi 14 kişilik bu grupta sohbetlerinde bazen yeni projeler hakkında konuşurlar. Daha önce yapılmamış ve tüm dünyayı sarsacak olan bir proje fikrini elde edebilmek için sürekli yeni fikirler üretilir. Çoğu zaman arkadaş ortamındaki bu fikirler çok geçerli olmasa da bazı durumlarda bu seviyede büyük etiler yaratabilir. Arkadaş grubuyla sohbet eden Jack Dorsey, o anda arkadaşlarıyla yaptığı etkinliği diğer arkadaşlarına bildirmek amacıyla bir SMS sistemine ihtiyaç duyar ve bunu dile getirir. Bu basit fikir, günümüzde milyonlara hitap eden bu internet sitesinin kuruluşunun başlangıcıdır.

Arkadaşlar arasında bu fikir üzerine bir beyin fırtınası başlar. Jack, o an için yalnızca gittiği mekânları arkadaşlarına bildirmek, mekânlarda neler yaptığını arkadaşlarına yazmak istiyordu. Telefondan SMS olarak herkese bunu gönderebilirdi ancak Jack çok daha kullanışlı bir sistem arıyordu. Bu doğrultuda web tabanlı olarak bir site kurdu ve bu fikrini ortaya çıkardı. Bu aşamada Jack katıldığı bir yarışmada, fikriyle birlikte birinci oldu. Sonrasında Twitter’ın hayata geçirilmesine karar verildi. Bu aşamada hemen çalışmalara başlandı ve 21 Mart 2006 tarihinde Dom, #38 şeklinde attığı ileti ile Twitter tarihinin ilk tweetini atmış oldu. Bu Twitter tarihçesi için çok önemli bir aşamayı dile getiriyordu. Bu aşamada siteyi kuranlar, site için bir logo düşünüyorlardı. Hem sempatik hem de sistem ile bağdaşan bir logo koyulması istendi. Bu aşamada kuşların sürekli olarak cıvıldamasından yola çıkarak kuş logosu beğenildi. İlk yapıldığında kuş logosu daha sert bakışlı ve göze kaba gelen bir görünüme sahipti. Logoda yer alan kuş erkek olmasının yanı sıra ismi de Larry’dir. Ancak günümüzde artık bu sinirli ve kaba görüntüsü yerini daha yumuşak ve tatlı bir görünüme bırakmıştır.