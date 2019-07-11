Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'a saat 21.45 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan Twitter'da bir süredir akış yenilenemiyor.

Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter çöktü mü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Twitter'da, "Tweetler şu anda yüklenemiyor. Tekrar denemek için lütfen dokunun" şeklinde bir uyarı yazısı çıkıyor. Edinilen bilgilere göre dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmedi. Twitter cephesinden resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.