Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?
Twitter'da erişim sorunu... Saat 21.45 civarında başlayan bir erişim sorunu nedeni ile Twitter'da ana sayfa akışının yenilenemiyor. Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Şeklindeki sorular twitter kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu. Bir süredir twitter'da akış yenilememe sorunu yaşanıyor. Twitter'a erişim ile ilgili sorunun dünya genelinde olduğu ve birçok ülkede benze problemlerin yaşandığı bildirildi.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'a saat 21.45 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan Twitter'da bir süredir akış yenilenemiyor.
Twitter'a neden girilmiyor?
Twitter çöktü mü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Twitter'da, "Tweetler şu anda yüklenemiyor. Tekrar denemek için lütfen dokunun" şeklinde bir uyarı yazısı çıkıyor. Edinilen bilgilere göre dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmedi. Twitter cephesinden resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.