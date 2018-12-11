Twitch yayıncısı canlı yayında karısına şiddet uyguladı, tutuklandı

Oyundan çıkmak yerine kamerayı çevirip karısına doğru yürüyen yayıncı, karısına şiddet uyguluyor. Yayına yansıyan çığlık ve bağırma sesleriyle olayın ne kadar vahim olduğu bir kez daha görülürken, arkadan -adının Annabelle olduğu belirtilen- çocuğu çığlık seslerinin de gelmesi insanın içini parçalıyor.

Espor medyasının tanınan isimlerinden Rod Breslau, kişisel Twitter hesabı üzerinden bu anları paylaşmış.

Verilen bilgilerde şiddet gören kadın (Grace) ve çocuk (Annabelle) şu an iyi durumda. Yayıncı MrDeadMoth ise tutuklandı. Dotesports’un bir Twitter kullanıcısından aldığı bilgilere göre, yayıncının daha önce de taciz ve saldırı gibi konularda sabıkası bulunduğu belirtildi.