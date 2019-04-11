Popüler canlı yayın uygulamaları arasında yerini alan Twitch katılımcılarına kazandığı para ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Canlı yayın açan kişinin direkt olarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twich uygulaması binlerce kanalı olan bir televizyon gibi işliyor. Peki, Twitch nasıl kullanılır ve içerisindeki özellikler neler?

Twitch, Instagram, Facebook ve Youtube gibi bir sosyal medya platformu olarak ifade edilirken içerisindeki canlı yayın özelliği ile adından söz ettiriyor. 10 yıla yakın bir geçmişi bulunan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir yer olarak ifade ediliyor. İlk çıktığı zamandan bu yana gün geçtikçe popülaritesi artan bu platform, League of Legends yani oyuncuların genel olarak LOL diye andığı oyun hakkında yapılan yayınlar sonrası şimdiki halini aldı. LOL yayınlarıyla ününe ün katan Twich, sonralarda diğer başka oyunlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Twitch platformu üzerinden yapılan yayınlara öyle rağbet gösteriliyor ki, uygulamanın günlük ziyaretçi sayısı 30-40 milyonlara kadar çıkabiliyor.

Bu platform üzerinden Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4 ve Xbox 360 konsollarına sahip bütün kullanıcılar, istedikleri zaman yayın yapabilir. Ayrıca, canlı oyun görüntülerini izleyicilerine sunan yayıncılar, kendi ses kayıtlarını da yayınlarına gömebilirler. ABD merkezli olan Twitch, Türkçe dahil olmak üzere birçok dil hizmeti sunuyor ve global anlamda herkes istediği videoyu izleyebiliyor. Anlayacağınız, Türkiye'den bir izleyici Youtube'da olduğu gibi ABD'den çıkmış bir yayını izleyebiliyor.

Nasıl para kazanılır?

Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağışlar alarak para kazanabilirsiniz. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatmak gerekirse, izleyiciler, sizin yayınladığınız videoları veya yaptığınız başka bir şeyi beğeniyorsa size bağışta bulunabilir. Bu sayede Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz. Global anlamda kıyaslama yapıldığında ise Türkiye'de yapılan Twitch yayınlarında izleyicilerin pek bağış yapmadığı görülüyor.

Twitch ortaklığı nasıl yapılabilir?

Eğer isterseniz Twitch ile ortaklık kurabilir ve yine bu platform üzerinden para kazanabilirsiniz. Twitch ile ortaklık kurmanız içinse en az 5000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında ise bu abonelerle bir izleyici kitlesi oluşturmalısınız. Tüm bunları başardıktan sonra Twitch'e ortaklık teklifinde bulunmalısınız. Eğer onay gelirse kendi kanalınıza "subscriber" adında bir buton eklenecek. Bu buton eklendikten sonra diğer subscriber'lar kanalınıza 4 dolar karşılığında abone olacak. Bu kapsamda Twitch, size 1.2 veya 1.5 dolar aralığında, bir miktar para gönderecek. Ardı kalan diğer para ise Twitch'e gidecek. Bu sayede de Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz. Twich'in resmi internet adresinden kullanıcı adı oluşturan herkes programda yayıncı olabilir.