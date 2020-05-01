Twitch, espor için kendi platformuna yeni bir özellik ekliyor

Espor sürekli gelişmekte olan ve büyük yatırımlar alan bir sektör olmaya başladı. Özellikle korona virüs salgını devam ederken insanların çoğu evlerinde vakit geçiriyor. Evde vakit geçiren insanların çoğu oyun oynamakta ya da hoşlandıkları yayınları izlemekte. Başarılı yayın platformu esporun bu yükselişinin farkında. Bu yüzden espor üzerine bir özellik geleceği tahmin ediliyordu. Hatırlarsınız ki, Activision Blizzard tüm espor yarışmalarını bu yılın başlarında YouTube‘a taşıdı. Bu olaydan sonra Amazon’un yayın platformu herhangi bir atılımda bulunmamıştı.

Şirket, önümüzdeki birkaç gün içinde geliştirilecek yarışmalara ve içeriğe özel olarak hitap eden bu yeni özelliği tanıttı. Twitch’in eski zamanlarında izleyiciler kendilerine hitap eden yayınları bulmakta çok zorlanıyordu. Ancak başarılı yayın platformu getirdiği yeni özelliklerle ve politikalarıyla bu sorunun üstesinden gelmeyi başardı. Şimdi ise insanların izlemek istediği şeylere daha kolay ulaşabilmeleri için adımlar atıyor. Twitch, bu yeni özelliği ekleyerek e-spor hayranlarının rekabetli maçların tadını almasını çok daha basit hale getiriyor.



