Twitch Bit olayı gündemi sarstı

6 Ekim Çarşamba gününün sabah saatlerinde yaşanan Twitch veri sızıntısı, internet dünyasının gündemine oturmuştu. Yaşanan sızıntıda platformun kaynak kodlarından gelecek projelerine, yayıncıların kazançlarından şirket içerisinde geliştirilen siber güvenlik araçlarına kadar internet üzerinde herkesin indirmesine açık olarak paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu sızıntı ile bağlantılı olarak bir Twitch Bit olayı patlak verdi.

frmtr.com isimli platformun Knight Online oyunu için açılan forumda "Hırsız Ko Yayıncıları" adında bir başlık açılarak 6 Ekim Çarşamba günü yaşanan sızıntılardan elde edilen veriler ile ilk olarak onlarca Knight Online yayıncısının, daha sonra ise başka kategorilerde yüzlerce yayıncının Twitch Bit sistemi üzerinden yasadışı olarak gelir elde ettiği iddia edildi.

Nedir bu Twitch Bit olayı?

frmtr'deki ALCEROS21 ve polemiq31 isimli kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre bir grup insan, çeşitli Twitch yayıncıları ile iletişime geçerek çalıntı kredi kartları veya çeşitli sistemler üzerinden yapay reklam gösterimi sağlayabileceklerini ve yüksek miktarlarda gelir sağlayabileceklerini vaat ediyor.

İddialara göre anlaşmayı kabul eden yayıncılara anonim olarak yüksek miktarlarda bit bağışı yapılıyor ve ay sonunda bu kazanç anlaşılan oranlarda bölüşülüyor ve böylece para Twitch üzerinden yasadışı bir gelir elde edilmiş oluyor.

Espor dünyasından pek çok isim de iddiaların odağında

Knight Online oyuncuları ve yayıncıları arasında başlayan bu olay 23 Ekim'de popüler isim Ahmet "Jahrein" Sonuç tarafından da dile getirilmiş, fakat fazla popüler yayıncının bu skandal içerisinde yer almaması nedeniyle büyük bir etki yaratmamıştı.

ALCEROS21 ve polemiq31 isimli kullanıcılar tarafından güncellenen forum içeriği ile olay popüler yayıncılar, espor oyuncularına kadar sıçradı.

frmtr isimli platform üzerindeki konuda tecoNe, brasco, farewell, Logicman, Revanche, Japone, Brasco, Lahza, The Cady, bacyx, lurzy ve daha birçok isimin adı bu olay ile beraber anıldı.

farewell: "bilseydim sizce bu işe başlar mıydım"

Espor dünyasında yer alan ve adı bu olay içerisinde anılan isimlerden ilk açıklama Lixa Esports'un VALORANT oyuncusu Orçun "farewell" Köroğlu'ndan geldi. Twitch üzerinde 138 binden daha fazla takipçisi bulunan isim Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Tweet'te iddiaları doğruladı.

Kendisine 8-9 ay öncesinde birçok bilgisayar üzerinden reklam izlenerek bit kazandıklarını söyledikleri bir teklif ile geldiklerini anlatan farewell, açıklamasına "bana bir çok pcden reklam izleyip bit kastıklarını söylediler ben de 2-3 ay gelir olarak gördüm sonra doğrusunu öğrendiğimde direk bıraktım 6 aydır böyle bir şey yapmıyorum böyle bir şey olduğunu bilseydim sizce bu işe başlar mıydım ?" sözleri ile devam etti.

FF lurzy0y0: "para ulaşmasın diye yayın bile açmadığım oldu"

Yayınlanan listede ismi geçen bir diğer kişi ise Fire Flux Esports takımının VALORANT oyuncusu İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı'ydı. Oyuncu ses getiren olay hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, bir takipçisinin Tweet'ine verdiği cevap ile düşüncelerini paylaşmış oldu.

"12 aydır toplamda 45 bilemedin 50 yayın açan bir insana, olayın aslını bilmeden nasıl suçlamada bulunabiliyorsun anlamıyorum." sözleri sitem eden oyuncu, bir buçuk yıldır düzenli yayın açmadığını söylerken, her yayın açtığında bu tarz illegal olaylar ile karşı karşıya geldiğini ve kanalının 5-6 boyunca bit özelliğin kapalı olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında devam eden lurzy0y0, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Yapan insan haberim olmadan kanalımı kapatmaya yönelik bir sürü saçma yöntemlere başvurduğunu bile biliyorum ki oldu zaten. Girip bakabilirsin totelde kaç yayın açtığıma. O söylediğin rakamlar bana payout olmadı, para ulaşmasın diye yayın bile açmadığım oldu"

Son olarak kulübü ile sözleşmesinin olduğuna dikkat çeken oyuncu, açıklama yapacağını belirtti.

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