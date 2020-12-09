Anlaşma, koronavirüs pandemisi sebebiyle Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu Başkanlık Ofisi’nde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen törenle duyuruldu. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak konuşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, "Bu iş birliği, voleybolun marka değerine büyük katkılar sağlayacak ve ülkemizde voleybola olan ilginin artmasına vesile olacak" dedi.



