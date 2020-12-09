TVF'den İşbir Yatak ile sponsorluk...
Dünyada gelişen teknolojiyi yatak sektörüne adapte eden ve ürün çeşitliliği bakımından dikkat çeken İşbir Yatak, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı iş birliği ile Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu.
Anlaşma, koronavirüs pandemisi sebebiyle Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu Başkanlık Ofisi’nde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen törenle duyuruldu. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak konuşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, "Bu iş birliği, voleybolun marka değerine büyük katkılar sağlayacak ve ülkemizde voleybola olan ilginin artmasına vesile olacak" dedi.