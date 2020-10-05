TVF ve Vestel iş birliğinde yeni dönem

2016-2017 sezonundan beri Türk voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, artık başta A Milli Kadın Voleybol Takımı olmak üzere, tüm kadın voleybol milli takımlarının ana sponsorluğunu; yine başta A Milli Erkek Voleybol Takımı ile birlikte tüm erkek voleybol milli takımlarının 3 yıllığına resmi sponsorluğunu üstlenecek. Türk voleybolunun en önemli salonlarından biri olan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'na da adını verecek. Böylece salonun adı bundan sonra TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu olarak anılacak.

Ergün Güler: "İş birliğinde yeni bir adım atıyoruz"

Türk voleybolunun kendileri ile anılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "2016-2017 sezonunda Türk voleybolu ile iş birliği yapmaya karar verdiğimizde hedeflerimizi de belirlemiştik. Vestel’in ilk hedefi Türkiye'nin en başarılı spor dalı olan kadın voleybolu başta olmak üzere voleybola hak ettiği ilginin gösterilmesini sağlamak, sporun ilerlemesine, başarılarına katkıda bulunmak ve voleybolu daha fazla kişiye sevdirmekti. Bunu kısa sürede gerçekleştirdik. İş birliğimiz boyunca Sultanlar Ligi’ne elimizden gelen en yüksek katkıyı sunduk. Şimdi ikinci adımı atma zamanı geldi. Adımızı, olabilecek en üst noktaya yani Kadın Milli Takımımızın formasının göğsüne yazdırdık. Ayrıca Erkek Milli Takımlarımızın da resmi sponsoru olmaya devam ediyoruz. Öte yandan Türk voleybolunun en önemli simgelerinden, voleybolun mabedi diyebileceğimiz TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na da adımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’deki tüm voleybol paydaşlarına dokunmamıza olanak sağlayan bu iş birliğinin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Mehmet Akif Üstündağ: "Anlaşma Türk voleybolu adına hayırlı olsun"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vestel ile imzalanan anlaşmayla ilgili olarak, "Vestel ile 2016-2017 voleybol sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar; Türkiye Voleybol Federasyonu’na ana sponsorluğuyla destek verdi ve Avrupa’nın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru oldu. Artık başta A Milli Kadın Voleybol Takımı olmak üzere, tüm kadın voleybol milli takımlarının ana sponsorluğunu; yine başta A Milli Erkek Voleybol Takımı’yla birlikte tüm erkek voleybol milli takımlarımızın resmi sponsorluğunu üstlenecek. Voleybola ulusal ve uluslararası arenada her daim ev sahipliği yapan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na isim sponsoru olacağını sizlerle paylaşıyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla birlikte salonun adı artık 'TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu' olarak anılacak. Genel Müdür Ergün Güler olmak üzere tüm Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmanın Türk voleybolu adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İSTANBUL (İHA)