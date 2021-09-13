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TVF Başkanı Üstündağ’dan Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden "Filenin Efeleri"ne tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı 2021 CEV Avrupa Şampiyonası’nda verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

13 Eylül 2021, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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TVF Başkanı Üstündağ’dan Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 'Filenin Efeleri'ne tebrik

Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk maçtan son maça kadar her an kalplerini ortaya koyan Filenin Efeleri’ni gönülden tebrik ederim. Son Avrupa şampiyonu karşısında da mücadeleniz ve isteğinizle bizleri gururlandırdınız. Belki bu turnuvada olmadı ama sizlere olan güvenimiz sonsuz. Emeklerinize sağlık çocuklar." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan’a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

ANKARA (AA)

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