TVF Başkanı Üstündağ: ‘Önümüzü göremiyoruz’

Üstündağ, “Eminimki kızlarımız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yazmaya devam edecek.Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmesiyle birlikte milli takım takvimimizde de değişikliğe gitmek zorundayız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık ancak şu an gelinen noktada,önümüzü göremiyoruz. Liglerinin ertelenmesi ve alınacak kararlar konusunda da bütün kulüplerle sürekli istişare halindeyiz”dedi.