TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. TVF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, pandemiyle birlikte toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı Kurban Bayramını karşılamanın huzurunu ve mutluluğunun yaşandığını vurgulayan Üstündağ, "Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Milli takımların birçok kategoride ülkeyi temsil ettiğini hatırlatan Üstündağ, ayrıca mesajında şunları kaydetti:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımız, önemli bir başarı elde ederek, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 2. kez şampiyon olurken; A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise İtalya’da düzenlenen Milletler Ligi’nde son 4’te yer alan tek Avrupa ülkesi olarak bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 23 Temmuz-8 Ağustos’ta Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşecek dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları’nda, A Milli Erkek Voleybol Takımı’mız da 1-19 Eylül tarihlerinde Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Milli takımlarımızın, katılacakları şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve madalya ile döneceklerine inanıyor, tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği olan büyüklerimiz başta olmak üzere, kulüplerimizin, sporcularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın, il temsilcileri ve hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarımızın, voleybolseverlerin, TVF çalışanlarının, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."