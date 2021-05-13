TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Üstündağ, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Voleybolumuzu bugünlere taşıyan tüm paydaşlarımızın, ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, herkese sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.

"2021 Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında her kategoride milli takımlarımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye devam ediyor." diyen Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, 17 Yaş Altı Erkek ile 16 Yaş Altı Kız Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımımızın da CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kıta Kupası 2. Turu’nda başarılı sonuçlara imza atmasının mutluluğuyla Ramazan Bayramı’nı karşılıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Portekiz ve Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabakaları sonucunda finallere kalma başarısı gösteren 17 Yaş Altı Erkek ve 16 Yaş Altı Kız Milli Takımımız ile İzmir’de ev sahipliğini üstlendiğimiz CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kıtası 2. Turu’nda final etabına yükselen Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımımızı tebrik ediyor, bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen teknik ekiplerimize ve sporcularımıza tek tek teşekkür ediyorum. Milli takımlarımızın özverili çalışmalarıyla ve aldıkları sonuçlarla finallerde de çok iyi performans sergileyeceğine ve ülkemize madalyalar ile döneceklerine canıgönülden inanıyorum."

Milli takımların Ramazan Bayramı sonrasında yoğun bir turnuva sürecine gireceğini aktaran Başkan Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası’nda; A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Alt yaş kategorilerinde de milli takımlarımız Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası ve Balkan şampiyonalarında boy gösterecek." (AA)