Tüzük tadile ilgi çıkmadı!

Galatasaray Kulübü’nün tüzük değişikliği amacıyla düzenlediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Başkan Dursun Özbek, tüzük tadili için olağanüstü genel kurul düzenlediklerini kayderek, “Belli bir nisap gerekiyordu. Bu nisap maalesef sağlanamadı. Dolayısıyla biz Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürdüğümüz şekilde devam edeceğiz. Galatasaray’ın birlik, beraberliğe ve barışa ihtiyacı olduğu düşüncesiyle önce projelerimizi geliştirip Galatasaray’ın sürdürülebilir bir sportif hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Katılım sağlayan değerli üyelerimizin hepsine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Galatasaray’ın faydasına olan şeyleri yapmaya devam edeceğiz. En önemlisi barış iklimimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



