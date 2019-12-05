Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir şok yaşadı ve sahasında TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın sonrasında konuk takımın oyuncularından Gökhan Çıra, Türk Telekom Stadı'ndaki Tuzluspor'un soyunma odasında yer alan yazı tahtasına 'Türk Telekom hatırası Galatasaray 0 Tuzluspor 2' yazılmış ve kahkaha atan bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım sonrasında Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü ve Gökhan Çıra'yı mesaj yağmuruna tuttu.

FLORYA ÖNÜNDE FENERBAHÇE FORMASIYLA 6-0 YAPMIŞTI!

Daha önce de Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne Fenerbahçe formasıyla gelerek 6-0 işareti yapan Gökhan Çıra o dönemde taraftarların tepkisini toplamıştı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, U19 takımından U21 takımına yükselmişti. 23 yaşındaki forvet-sol kanat daha sonra bedelsiz olarak Beylerbeyi'ne gitti. Burada bir sezon futbol oynadıktan sonra Diyarbekirspor'a transfer oldu. Burada 1,5 sezon oynadıktan sonra yarım sezon ara verdi. Gökhan Çıra, şu sıralar Tuzluspor forması giyiyor.