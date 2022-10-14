Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da sürpriz son dakika gelişmesi meydana geldi. İstanbul ekibi, teknik direktör Eren Şafak ile anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine getirilen Eren Şafak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. Cenk Laleci sonrası göreve gelen Şafak, Tuzlaspor'un başında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Mavi Beyazlılar, 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.