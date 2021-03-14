Tuzlaspor-Ümraniyespor maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 yendi.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk
Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç (Dk. 81 Samet Asatekin), Yohou, Rotman, Anıl Karaer, Muhammed Gönülaçar (Dk. 81 Vedat Bora), Cajic (Dk. 70 Carius), Thuram, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 60 Pucko)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 90 5 Denizhan Taşkan), Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Dk. 88 Gökhan Süzen), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 77 Kehinde), Atakan Üner (Dk. 76 Okan Derici), Mayi (Dk. 77 Gomis)
Gol: Dk. 75 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Camara, Dk. 42 Vrsajevic, Dk. 43 Glumac, Dk. 78 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 42 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 45 Erdem Özgenç, Dk. 74 Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)