Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: Psikolojik bir maçtı

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftası erteleme maçında Tuzlaspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbul ekibinin hocası Şenol Fidan açıklamalarda bulundu.

Zaferi değerlendiren Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, “Sayısal olarak hem de saha içindeki organizasyon olarak baktığımızda Boluspor’un da baz takımı olduğunu analizlerde çıkarttık. Oradaki en büyük faktörün stoperlerin geriden oyun kurabilmesi olarak oyuncularımıza anlattığımızda çözümü yapamayacağımız baskılarla rakibin oyun kurmasını engellemek üzerine yapmıştık. Bunda da başarılı olduk. İlk 45 dakikada girdiğimiz pozisyonlar var. Topun bizde kaldığı anlar var. Ama golü bulamamıştık. İkinci yarı biraz baskı yedik. Boluspor biraz daha ileri çıktı. Boluspor’un bir ivme kazanması söz konusu oldu ama ilk yarıda atamadığımız golü ikinci yarıda attık. Psikolojik bir maçtı. Bu maçı alan play-off'u yakalamak için bir şeyler düşünebilirdi hem de alt sıralardan kurtulma adına çok önemliydi. Bu psikolojik maçı biz kazandığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

BOLU (İHA)



