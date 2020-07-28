TFF 2. Lig’de Antalya’da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe’yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselmek için Ankara Demir’i saf dışı bırakan Tuzlaspor’la karşılaştı.

Antalya Stadı’nda oynana finalde 120 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Tuzlaspor, adını TFF 1. Lig’e yazdırdı.

Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor’un, Beyaz Grup’ta Yılport Samsunspor’un ardından TFF 1. Lig’e yükselen Tuzlaspor’a, play-off şampiyonluk kupası törenle verildi.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Daha önce hiç TFF 1. Lig’de yer almayan Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor’u 1-0, yarı finalde de Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup etmişti.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çiçek

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Samet Asatekin, Kemal Tokak, Can Otman, Bülent Uzun, Burak Asan, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Yasin Yener (Dk. 62 Göksu Türkdoğan), Gökcan Kaya (Dk. 33 Umut Sönmez), Batuhan Karadeniz (Dk. 89 Faruk Ermeç)

Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Ali Çamdalı, Zafer Kurşunlu, Erhan Kara (Dk. 63 Ümit Kurt), Emir Alagöz (Dk. 76 Oğuz Kocabal), Umut Kaya, Onur Kolay (Dk. 53 Zahit Fındık), Nizamettin Çalışkan (Dk. 76 Galip Güzel), Sertaç Çam (Dk. 76 Sinan Kurumuş), Serdar Deliktaş

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Faruk Ermeç (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Yasin Yener, Dk. 90+4 Kemal Tokak, Dk. 109 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor), Dk. 61 Serdar Deliktaş, Dk. 88 Oğuz Kocabal, Dk. 90 4 Galip Güzel, 90 4 Onur Kolay (Manisa FK)



