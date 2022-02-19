Tuzlaspor-Kocaelispor maç sonucu: 0-0

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve Davut Dakul Çelik'in yönettiği 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Tuzla, 31 puanla 10. sırada, Kocaeli ise 28 puanla 14. basamakta yer aldı.

Maçtan dakikalar:

45. dakikada Benhur’un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tayfun’un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci İsmet’te kaldı.

88. dakikada ceza sahası içine topla giren Benhur'un rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Emre topu oyun alanına çeldi.

90+4. dakikada Gueye’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Emre topu oyun alanına çeldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Emrah Ünal xx, Emir Eray Eyisoy xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mustafa Emre Can xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx, Diack xx, Sedat Şahintürk xx (Ahmet Yazar dk. 65 xx), Çekdar Orhan xx (Tayfun Aydoğan dk. 46 xx), Safa Kınalı xx (Onat Kutay Kurt dk. 79 x) Ezeh xx (Metincan Cici dk. 80 ?)

Yedekler: Mikulic, Mehmet Coşkun, Erhan Kartal

Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı

Kocaelispor: İsmet xx, Mehmet Yılmaz xx, Mazlum Demir xx, Berkay Tolga xx, Atila Turan xx, İlyas Kubilay xx, Mandjeck xx, Kolovos xx (Mehmet Taş dk. 68 xx), Rasheed x (Mouhamed Diop dk. 68 xx), Benhur xx, Gueye xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Musa Nizam, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı kartlar: Diack, Mustafa Emre Can, Emre Koyuncu (Tuzlaspor), Mandjeck, Mazlum Demir, Mehmet Altıparmak (Kocaelispor)