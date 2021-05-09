Tuzlaspor - Giresunspor maçında forma skandalı!
TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor'u konuk eden Tuzlaspor'da forma skandalı yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Fatih Safran, takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Mücadeleyi yöneten Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Tuzlaspor-Giresunspor maçında ilginç anlar yaşandı. İlk yarısı Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısına değişiklikle başlayan Tuzlaspor'da forma skandalı yaşandı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1391472404124274690
Oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.
Görüntüler: beIN Sports