Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen ve TFF 1. Lig'in son haftasına 67 puanla 2. sırada Giresunspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Giresunspor, Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, aynı puana sahip lider Adana Demirspor ve üçüncü sıradaki Samsunspor’un sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig’e çıkacak. Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, Süper Lig’e çıkmak için son 90 dakikalarının kaldığını söyledi. Bu hedefe ulaşmak için hazırlandıklarını belirten Keleş, "İyi hazırlanıp istediğimiz, hedeflediğimiz Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Şu an inanılmaz konsantre olmuş durumdayız, çok istiyoruz, iyi motive olduk. Önümüzdeki 90 dakikayı galip bitirip Süper Lig’e çıkmak istiyoruz." dedi. Bir iddiası olmayan Tuzlaspor ise sezonu galibiyetle noktalamaya çalışacak.

Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

9 Mayıs Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS 1 konferans yayın ve TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

En son 2003-2004’te 3 takım aynı puanda girdi

TFF 1. Lig’de play-off sisteminin uygulanmadığı ve ilk 3 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseldiği 2003-2004 sezonunda Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor son haftaya 65 puan ve averajla ilk 3 sırada girmişti. Son maçlardan sonra sıralama değişmemiş ve bu takımlar Süper Lig’e yükselmişti.

Kardemir Karabükspor’un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği 2009-2010’da son hafta öncesinde Karabük temsilcisini 61’er puanla izleyen Bucaspor ve Adanaspor’dan Bucaspor sezon bitiminde averajla Süper Lig’e çıkarken, Adanaspor da play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

2011-2012’de birer puanla farkla son haftaya ilk 3 sırada giren Akhisarspor, Elazığspor ve Çaykur Rizespor ’dan Akhisarspor ile Elazığspor Süper Lig’e çıkarken, Çaykur Rizespor play-off’ta yer aldı.

Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında

TFF 1. Lig’de son maçından üç puan alması durumunda Süper Lig’e yükselecek olan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine çok yaklaştı. Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977’den bu yana Süper Lig’e hasret durumda.

TFF 1. Lig’e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6’ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etti. Play-off yarı finalinde Eskişehirspor ile karşılaşan GZT Giresunspor, ilk maçta sahadan berabere, rövanşında ise yenilgiyle ayrılarak elendi. İnişli çıkışlı grafikler sergileyen Karadeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda ise küme düşme korkusu yaşadı.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım ligin son haftasına 67 puanla ikinci sırada girdi. GZT Giresunspor, Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, aynı puana sahip lider Adana Demirspor ve üçüncü sıradaki Samsunspor’un sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig’e çıkacak.