Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen Galatasaray rövanşı 3 farkla kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Tuzlaspor ise yakaladığı avantajı koruyarak büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İlk maçı Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı!

Turun ilk maçını Galatasaray’ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray’da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.