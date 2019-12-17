Tuzlaspor - Galatasaray maçı bitti, yumruklar konuştu

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, 2-0'ın rövanşında deplasmanda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 90 dakikanın sona ermesiyle iki takım futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktı. Oyuncular soyunma odaları tüneli girişinde yumruk yumruğa birbirine girdi.

Fernando Muslera ve Gökhan Çıra...

Tuzlaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu, aynı zamanda magazin dünyasının popüler isimlerinden Selin Ciğerci’nin eşi olan Gökhan Çıra’nın, ilk maçın ardından yaptığı, “Büyüklük isimle olmuyormuş” paylaşımından sonra, Galatasaray cephesinden büyük tepki gelmişti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın, Gökhan'ın yanına gitmesiyle olayların başladığı öğrenildi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fernando Muslera ile Gökhan Çıra arasında büyük kavga

Maç öncesi ortam gerilmişti

Tuzla Teknik Direktörü Gürses Kılıç, ilk maçın ardından, “Hafta sonu önemli bir maçımız var. Bu yüzden Galatasaray karşısında 4-5 as futbolcumu dinlendirdim” demişti. Dün de sportif direktör Numan Polat, “Galatasaray, Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takım. Çok ciddi hazırlıkla geleceklerini düşünüyorum. İlk maçta rotasyona gitmiştik. Oynamayan futbolcularımızı tercih etmiştik” açıklamasını yaptı. Tuzla, Galatasaray’dan sonra çıktığı maçta Vanspor’a 3-0 yenilerek liderlik yarışında yara almıştı.

Metin Karabaş

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