Tuzlaspor - Galatasaray canlı izle (Tuzla - GS canlı yayın)

Galatasaray, Tuzlaspor rövanşına çıkıyor. Avrupa'ya veda eden, ligde istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray, Türkiye Kupası’ndan da elenmemek için bugün son kozunu oynuyor.

Mücadelenin detayları fanatik.com.tr'de...

Maç başladı.

7' Sol kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Radamel Falcao kafa vuruşunu yapıyor ancak az farkla top dışarı çıkıyor.

10' GOL! Galatasaray Nagatomo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Ceza sahası içi sol çaprazından Ömer Bayram'ın şutu savunmadan geri geliyor, ceza sahası ön çizgisine yakın konumda bulunan Yuto Nagatomo topu önünde buluyor ve gelişine vuruyor top ağlarla buluşuyor.

16' GOL! Galatasaray Radamel Falcao'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Selçuk İnan sağ kanada uzun bir top gönderiyor, topla buluşan Sofiane Feghouli ceza sahası içi sağ çizgisinden altıpas içerisine ortalıyor, Radamel Falcao ayak içiyle dokunuyor ve topu ağlara gönderiyor.

29' Younes Belhanda yay üzerinden gelişine vuruyor, Gökcan Kaya çizgi üzerinde topu çıkarmayı başarıyor.

45+1' Sofiane Feghouli Galatasaray'ı 3-0 öne geçirdi.

Taylan Antalyalı altıpas sağ çizgisinden son çizgiye kadar iniyor altıpas ön çizgisine yakın yerde bulunan Sofiane Feghouli'ye aktarıyor ve Sofiane Feghouli ayak içi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İki takımın maç kadroları:

Tuzlaspor:

Bayram Olgun - Kemal Tokak - Bülent Uzun - Tarık Mayhoş - Erdinç Pekgöz - Gökcan Kaya - Sadık Baş - Yasin Yener - Muhammed Akarslan - Umut Sönmez - Göksu Türkdoğan

Yedekler:

Kubilay Akış - Murat Türkkan - Doğan Can Otman - Mustafa Emre Can - Gökhan Çıra - Ercan Aygün - Murat Yılmaz

Galataaray:

Fernando Muslera Ryan Donk - Ahmet Çalık - Mariano Filho - Yuto Nagatomo - Selçuk İnan - Sofiane Feghouli - Taylan Antalyalı - Younes Belhanda - Ömer Bayram - Radamel Falcao

Yedekler:

Okan Koçuk - Emin Bayram - Işık Kaan Arslan - Emre Taşdemir - Atalay Babacan - Jimmy Durmaz - Emre Mor - Erencan Yardımcı - Yunus Akgün