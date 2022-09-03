Tuzlaspor-Erzurumspor FK maç sonucu: 4-1

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada orta sahada topla buluşan Eren Tozlu’nun ara pasında Hasek topla birlikte ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada Mehmet Coşkun’un ceza sahasına yaptığı ortada Gökkan Akkan kafayla topu penaltı noktasına doğru indirirken, Adeniyi’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
12. dakikada hakem Cihan Aydın, VAR’ın uyarısıyla kenara gelip pozisyonu izlerken, kafa topunda Mustafa Akbaş’ın elle oynadığını değerlendirerek penaltı noktasını gösterdi.
13. dakikada penaltıda topun başına geçen Adeniyi, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ’un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1
32. dakikada savunma arkasına sarkan Adeniyi, müsait durumdaki Savic’e pasını aktardı. Savic’in penaltı noktasından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada Muhammed duran topta pasını ceza yayı üzerindeki Adeniyi’ye aktardı. Adeniyi’nin şutunda savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim Has, kaleci Göktuğ’u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
60. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Savic, ceza sahası sol çaprazında pasını Yahaya’ya aktardı. Yahaya’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdoulaye Cisse, kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
88. dakikada Kevin Mata’nın ara pasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ’un üzerinden aşırtırken kaleye giden topu Cengizhan ayağıyla uzaklaştırarak gole izin vermedi.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mustafa Emre Can xx, Gökhan Akkan xxx, İbrahim Has xxx, Mehmet Coşkun xx, Muhammed Demirci xx (Mustafa Aydın dk. 87 ?), Abdoulaye Yahaya xxx, Abdoulaye Cisse xx, Bünyamin Yürür xx, Stefan Savic xx (Süleyman Luş dk. 67 xx), Adeniyi xxx (Kevin Mata dk. 82 ?)
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Erdinç Altınaş, Olatunbosun, Umut Can Kanber, Furkan Zorba, Kerem Korkmaz
Teknik Sorumlu: Eren Şafak
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş x, Orhan Ovacıklı xx, Batuhan Artarslan x, Mustafa Akbaş x, Cengizhan Bayrak xx, Martin Hasek xx, Estrela xx, Sefa Akgün x (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 76 xx), Eren Tozlu xx (Fırat Şaşi dk. 81 ?), Süleyman Koç x (Celal Hanalp dk. 71 xx), Mikhail Rosheuvel x (Muhammed Özhan dk. 46 x)
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Eren Tozlu, Özgür Sert, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz
Teknik Sorumlu: Uğur Bayarslan
Goller: Hasek (dk. 5) (Erzurumspor FK), Adeniyi (dk. 9 ve 13 pen.), İbrahim Has (dk. 43), Abdoulaye Cisse (dk. 60) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Özhan, Cengizhan Bayrak, Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi (Erzurumspor FK), İbrahim Has, Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)