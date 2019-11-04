Tuzlaspor - Ergene Velimeşespor maç sonucu: 2-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider Tuzlaspor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Ergene Velimeşespor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, en yakın rakibi Bandırma ile arasındaki puan farkını 3’e çıkardı.

STAT: Tuzla Bld.

HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Şengül, Kenan Özcan

TUZLAspor: Bayram 7, Doğan 6, (Dk.46 Umut 8), Bülent 7, Erdinç 6, (Dk.74 Mustafa ?), Murat 6, Sadık 8, Gökcan 7, Mehmet 6, (Dk.46 Göksu 6), Muhammed 6, Murat 7, Gökhan 6

VELİMEŞE: Gökhan 6, Baran 6, Ömer 3, Hayrullah 6, (Dk.84 Savaş ?), Sabutay 6, Taner 6, İbrahim7, Mert 6, Eser 6, (Dk.86 Onat ?), Sergen 5, (Dk.46 Mustafa 6), Şinan 3

GOLLER:Umut (Dk.57), Sadık (Dk.80) (Tuzla), İbrahim(Dk.45) (pen.)

SARI: Gökhan, Gökcan, Mustafa (Tuzla), Mert, İbrahim(Velimeşe)

KIRMIZI: Sinan (Dk.85), Ömer Alp (Dk.86) (Velimeşe)