Tuzlaspor - Bursapor maç sonucu: 3-3

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen 2 takımın maçında kazanan çıkmadı. Bursaspor , Tuzlaspor deplasmanında Burak Altıparmak (6'), İsmail Çokçalış (9') ve Burak Kapacak'ın (11') golleriyle çok erken 3-0'ı yakalayıp çok büyük bir avantaj yakalamasına rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

İstanbul ekibi Tuzlaspor attığı gollerle skoru eşitlemeyi ve karşılaşmadan puanla ayrılmasını bildi: 3-3. Tuzlaspor'un gollerini Thuram (20'), Erdem Özgenç (49') ve Özgür Can Özcan (66') kaydetti.

Bursaspor'da Ozan İsmail Koç, 74. dakikada çift sarı kart sonucu oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Tuzlaspor 4. maçlar sonrası 8, Bursaspor ise 4 puana ulaştı.