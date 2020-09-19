Tuzlaspor - Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor’u 1-0 mağlup etti.

19 Eylül 2020, Cumartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Tuzlaspor - Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor’u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar’ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.

27. dakikada Emir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem’in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

İHA

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