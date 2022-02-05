Tuzlaspor-Balıkesirspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Balıkesirspor’a galibiyeti getiren golleri Sedat ve Kethevoama kaydetti. Flaş transferlere imza atan Tuzlaspor, aradan sonra hüsranla dönerken Kırmızı-Beyazlılar ise 15 maç aradan sonra kazandı, bu sezon 3. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Bersan Duran xx, Ali Can Alp xx

Tuzlaspor: Mikulic x, Samet Asatekin x (Çekdar Orhan dk. 46 xx), Rotman xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Aykut Çeviker xx (Safa Kınalı dk. 82 ?), Diack x (Bardhi dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx (İsmail Konuk dk. 78 x), Sedat Şahintürk x (Ahmet Yazar dk. 56 xx), Ezeh xx, Kutay Kurt x

Yedekler: Angeler, Bardhi, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xxx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Bosse Kore xx, Nwankwo xx, Otoo xx, Anıl Taşdemir xx (Bilalli dk. 62 x), İbrahim Çolak xx, Kethevoama xxx (Ali Doğan dk. 80 ?)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Bezjak, Oğuzhan Aynaoğlu, Hüseyin Karabey, Birol Parlak, Ambrose

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Sedat Dursun (dk. 12), Kethevoama (dk. 17) (Balıkesirspor)

Sarı kart: Samet Asatekin (Tuzlaspor)