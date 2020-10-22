Tuzlaspor - Ankaraspor maç sonucu: 2-0

Ligde ilk 5 maçında 11 puan toplayan Tuzlaspor, 4 puanlı Ankaraspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan İstanbul ekibi, 27. dakikada Aldin Cajic'in golüyle öne geçti. Golde asisti ise Pucko yaptı. İlk yarı Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Konuk ekip Ankaraspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir skoru değiştirmeye çalışırken, Tuzlaspor Matej Pucko'nun golüyle 58'de farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tuzlaspor karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu.

1 gol, 1 asistle oynayan Sloven futbolcu Pucko ise maçın yıldızı oldu.