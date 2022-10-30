Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 1-3

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 12 puanda kalırken, konuk ekip 21 puana yükseldi. Keçiörengücü, bu sezon çıktığı 6. deplasmanda da yenilmeyerek 4. galibiyetini almayı başardı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top Mata’nın önünde kaldı. Gelişine sağ ayağı ile düzgün bir vuruş yapan Fransız oyuncu, meşin yuvarlığı kalecinin sağından yerden filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada Keçiörengücü atağında sağ tarafta Melih İnan’dan pası alan ve topla birlikte ceza sahası içine giren Rashad Muhammed’in sağ ayağı ile uzak kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada sağ taraftan Olawoyin’in pasında topla buluşan Melih’in dar alanda rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Emre’den oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Tuzlaspor’un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Ogün topu penaltı noktasına yükseltti. Kaleci Metin’in boşa çıktığı pozisyonda Gökhan Akkan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Erhan Kartal’ın ceza sahası sağ çizgisinden içeriye çevirdiği topa Rashad Muhammed, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından uzak köşede filelere gönderdi. 1-2

76. dakikada ceza yayının hemen önünden Mikail’in sert şutunda kaleci Emre, topu iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Muhammed Demirci’nin sağ taraftan açtığı ortada topa iyi yükselen Cisse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1. dakikada Olawoyin’in sağ taraftan rakibini çalımlayarak ortaya çıkardığı topa Balaj'ın takım arkadaşı Bekir’den seken topa sağ ayak içi ile dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Sancaktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Bersan Duran xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, Gökhan Akkan xx, Sadi Karaduman xx, Mehmet Coşkun xx, Erol Akdağ xx, Yahaya xx (Muhammed Demirci dk. 72 x), Bünyamin Yürür x (Çekdar Orhan dk. 46 x), Rotman xx, Mata xx (Olatunbosun dk. 56 x), Adeniyi x (Cisse dk. 46 x)

Yedekler: Philipp Angeler, İsmail Konuk, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Mustafa Can

Teknik Direktör: Suat Kaya

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Aykut Demir xx Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Melih İnan xx (Bekim Balaj dk. 78 x), Bekir Karadeniz xx (Abdullah Aydın dk. 90+2 ?), Jurgen Bardhi xx (Aykut Çeviker dk. 66 x), Olawoyin xx, Rashad Muhammed xx

Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Ali Babaei, Uerdi Mara, Haşim Sarman, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Kevin Mata (dk. 7) (Tuzlaspor), Rashad Muhammed (dk. 21 ve 32), Bekim Balaj (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Rotman, Erol Akdağ (Tuzlaspor) Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)