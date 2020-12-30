Tuzlaspor-Altay maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’de 8. hafta erteleme mücadelesinde Tuzlaspor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, 86. dakikada Berkay'ın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Regattin’in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top Kadir’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Philipp topu kontrol etti.

37. dakikada Tuzlaspor hızlı çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet uzaktan ser vurdu, kaleci Cihan topu güçlükle kornere gönderdi.

46. dakikada Ahmet’in sağdan son çizgiye inip arka direğe yaptığı ortada Thuram voleyle vuruşunu yaptı ancak yerden seken topu savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada Kappel sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Sol çaprazda topla buluşan Erhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

68. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Yasin çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Cihan topu kornere gönderdi.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Ziya rakibinden sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Paixao’nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Pucko’nun pasında savunmanın arkasına sarkan Ahmet, karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Cihan gole izin vermedi.

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Thiam’ın uzaktan vuruşunda kaleci Philipp’in müdahale ettiği top direğe çarparak kornere çıktı.

86. dakikada soldan kullanılan korner atışında kale sahası önünde rakibinden önce topa dokunan Berkay, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Vefa

Hakemler: Ali Şansalan xx, Deniz Turgut xx, Mehmet Ali Akkor xx

Tuzlaspor: Philipp xx, Samet x (Özgür Can dk. 88 ?), İsmail x, Samuel xx, Yasin xx, Arif xx, Cajic xx, Gökcan xx (Pucko dk. 75 x) , Aosman xx (Onur Ayık dk. 64 x), Ahmet xx, Thuram x

Yedekler: Metin, Ferhat, Baran, Sagbefia

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Altay: Cihan xxx, Tolga xx, Berkay xxx, Lokman xxx, Kadir xx, Thiam xxx, Yılmaz xx (Scuk dk. 69 xx), Kappel xx , Regattin xx (Yekta dk. 87 ?), Erhan xx (Ziya dk. 69 xxx), Paixao xx (İbrahim 90+3 ?)

Yedekler: Ozan, Çağlar, Rıdvan, Eren, Kuban, Kazımcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gol: Berkay (dk. 86) (Altay)

Sarı kartlar: Yılmaz, Scuk, Thiam (Altay), Özgür Can (Tuzlaspor)