Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. 2. sırada yer alan ve emin adımlarla Süper Lig hedefine doğru yürüyen Adana Demirspor, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Tuzlaspor ise formda rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve lider Giresunspor'u takibini sürdüren Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacak. Son 9 maçta 16 gol atıp 3 gol yiyen mavi-lacivertliler, teknik direktör Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Adana Demirspor, 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirip, ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayarak, doğrudan Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Tuzlaspor ise 3'te 3 peşinde olacak.
Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maçı Koray Gençerler yönetecek. 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:
GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)
Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)
Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)
Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)
Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)
Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)
Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
TFF 1. Lig’de ilk iki mücadelesi veren ekiplerden Adana Demirspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, ligde son oynadıkları ve 3-0 galibiyetleriyle sonuçlanan Giresunspor maçında, oyuncularının performansını çok beğendiğini söyledi. Kalan maçları için organize bir şekilde çalıştıklarını belirten Aybaba, “Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz” dedi.