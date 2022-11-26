Tuzlaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0

2.dakikada Tuzlaspor geriden çıkmaya çalışırken kaleci Emre’nin hatalı pasında topu önünde bulan Yeni Malatayaspor kaptanı Buğra’nın ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci, meşin yuvarlağı kontrol ederek hatasını telafi etti.
32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girerken Malle’nin falsolu vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
52. dakikada sol taraftan Yeni Malatyaspor’da Buğra’nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içeresinden Gameli’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
54. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Bilal Başacıkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Buğra’nın sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden açtığı ortasında kale önünde Malle’nin yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.
69. dakikada Malle’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
İHA